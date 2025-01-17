وحدة السكان تقدم درع التكريم لمحافظ الأقصر لدوره فى تعزيز المسؤولية المجتمعية

الأقصر – أحمد مرعى

كرمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عبر تقديم درع التكريم له تقديراً لإسهاماته المتميزة في دعم أنشطة وحدة السكان وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وذلك في خطوة تعكس التقدير والدعم للجهود المبذولة لخدمة المجتمع.

وتم تقديم الدرع من قبل رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة، حيث جاء هذا التكريم تقديراً لدور محافظ الأقصر في تقديم الدعم المتواصل لكافة المبادرات والفعاليات الخاصة بوحدة السكان، بما يعزز من تطوير الخدمات والبرامج التنموية بالمحافظة.

وقد أعرب المحافظ عن امتنانه لهذا التكريم، مشيراً إلى أن العمل المشترك والتعاون المثمر بين جميع الجهات هو الركيزة الأساسية لتحقيق الإنجازات التي تخدم أبناء الأقصر، كما أكد على التزامه المستمر بدعم كل ما يهدف إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشراكات المجتمعية، حيث أن هذا التكريم يعد شهادة على الجهود المخلصة التي بذلها المهندس عبدالمطلب عمارة في قيادة المحافظة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وترسيخ قيم العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

فيما شهدت محافظة الأقصر، عُقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ورجاء شوقي، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، وكمال فؤاد، مدير الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات السكانية والصحية بمحافظة الأقصر، وبناء على تعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتناول الاجتماع سبل دعم القوافل الطبية في القرى الأكثر فقرًا والمناطق التي تفتقر للخدمات الصحية، وأكد الدكتور أحمد أبو العطا على أهمية التنسيق مع منسقي ومقرري وحدات السكان في المراكز والمدن، وفق التعليمات الوزارية، لرصد المشكلات الصحية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، كما أعلن عن خطط لزيادة عدد الأطباء والتخصصات في القوافل الطبية، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياج الكبير، بما يتماشى مع خطة السكان بالمحافظة.