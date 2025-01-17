نقيب التطبيقيين يعلن زيادة معاشات الأعضاء 180 جنيها لتصل إلى 600 جنيه

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، زيادة معاشات الأعضاء بقيمة 180 جنيه، لترتفع قيمته من 420 جنيه إلى 600 جنيه، اعتبارا من دفعة يوليو 2025، موضحا أن تلك الزيادة تمثل وجود زيادة 160 مليون جنيه، لإجمالى قيمة المعاشات التى تقدر بحوالى 420 مليون جنيه.

وأوضح هلال، أن إعلان زيادة المعاشات جاء ضمن فعاليات الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، والتى أسفرت عن عددا من القرارات، هى:

1- التصديق على محضر الجلسة السابقة للجمعية المنعقدة فى 18/11/2022.

2- اعتماد الحساب الختامى للنقابة وصندوق المعاشات عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023.

3- الموافقة على مشروع الميزانية للنقابة، وصندوق المعاشات للسنة المالية 2024.

4- براءة ذمة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023.

5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

6- التصديق على قرارات المجلس الأعلى حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

7- الاستمرار فى صرف إعانة مرضية بواقع (500) جنيه لكل حالة مرضى أورام ( السرطان ) اعتباراً من 1/7/2024، ولمدة عام على أن يتم الصرف لمرة واحدة على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك للأعضاء وأعضاء المعاشات.

8- تجديد الثقة للمهندس رمضان مصطفى هلال النقيب العام لدورة جديدة بعد انتهاء الدورة الحالية لما بذله من جهد ملحوظ .

9- إرسال برقية تأييد لرئيس الجمهورية وتجديد المسيرة.

10- الموافقة على إقتراح تعديل مواد قانون النقابة رقم 67 لسنة 1967.