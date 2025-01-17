نجل مدير مستشفى كمال عدوان بعد اعتقال الاحتلال لوالده: تعرض للإهانات والتعذيب

كتب أحمد عرفة

كشف إلياس حسام أبو صفية، نجل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة، تفاصيل وضع والده بعد اعتقال قوات الاحتلال له الشهر ماضي، بعدما اقتحمت المستشفى واعتقلت طاقمها الطبي.



وقال إلياس حسام أبو صفية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأسرة تعرفت على مكان اعتقال والده منذ 4 أيام، حيث نقله الاحتلال بعد اعتقاله من المستشفى إلى سجن سديه تيمان سئ السمعة، ثم إلى سجن زكيم، ثم انتقل بعضدها إلى سجون عوفر.







وأكد نجل مدير مستشفى كمال عدوان، أن والده تعرض للتعذيب والإهانات، مشيرا إلى أن أحدى الأسرى المفرج عنهم أبلغ بأن حسام أبو صفية تعرض للجلد من قبل جنود الاحتلال بسلك كهرباء الشوارع.



وأوضح أن والده يعاني من إصابة في الفخذ اليسار نتيجة القصف الذي تعرض له في مستشفى كمال عدوان كما يعانى من ارتفاع ضغط الدم المزمن.



وتابع إلياس حسام أبو صفية :"ما ورد لنا من معلومات من أسرى مفرج عنهم أنه تعرض لتعذيب وسوء معاملة وإهانة، وننتظر زيارة محامى الأسرة التي قد تكون مقررة بعد 22 يناير الجاري للتعرف على تفاصيل حالته الصحية ووضعه داخل المعتقل الإسرائيلي".