نائب محافظ الأقصر يلتقى لجنة التوظيف لبحث توفير فرص العمل وفرص التدريب للشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر المشكلة بقرار محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة رقم 500 لسنة 2024 ، وهى اللجنة التى تشكلت بالتنسيق مع مكتب منظمة اليونيدو "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"، بهدف الربط بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وراغبي العمل والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المهتم بالوظائف الخاصة المعنية بالنمو الأخضر الشامل والمشروعات الخضراء الذكية.

وجاء اجتماع الأعضاء لمناقشة الاستفادة من قاعدة البيانات التي لدى كافة الجهات وتحديد احتياجات سوق العمل، والتوظيف وتوفير فرص العمل وفرص التدريب، وتحديد الأماكن التى تصلح لعقد دورات تدريبية للكوادر الشبابية، لتأهيلهم وتوفير التدريبات اللازمة لهم، حيث تسعى لجنة التوظيف لرفع كفاءة الكوادر الشبابية من شباب الخريجين والمؤهلين لسوق العمل لتواكب مؤهلاتهم سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مراكز تدريب المحافظة والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومقدمي خدمات التوظيف المتعددة.

كما تهدف اللجنة للتنسيق والتشبيك مع عدة جهات مثل الغرفة التجارية واتحاد الغرف السياحية ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل وإتاحة التدريبات اللازمة والتسويق للمعارض، وكذلك تسعى اللجنة لإتاحة وتحديد احتياجات أصحاب الأعمال ومواصفات العمالة المطلوبة حتى يتيح من خلالها توفير التدريبات اللازمة والتي تتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لهذه الأعمال، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى الشباب عن سوق العمل والسعي نحو قبول بعض المهن، وذلك عن طريق عقد ندوات توعية وتوجيه وإرشاد وظيفي ومهني في القرى ومراكز الشباب.

وحضر اللقاء الدكتور حمودة دردير عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، ومحمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وفاطمة الخضرى مدير إدارة البرامج الأجنبية ومنسق لجنة التوظيف بالمحافظة، وعمر رياض مدير مكتب اليونيدو بالأقصر وقنا، وكرستين ونيس مدير مركز شغلنى للتوظيف، وعرفة الرملي ممثل جهاز تنمية المشروعات، ومرفت سيد مدير مشروعك بالمحافظة، والدكتورة عفاف عبد الباسط عضو المجلس القومي للمرأة، ورجاء شوقي رئيس وحدة السكان، وحياة عبدالرحيم مسئول منصة أيادي مصر.



نائب محافظ الأقصر يلتقى لجنة التوظيف لدعم شباب الأقصر



لقاء لجنة التوظيف لبحث توفير فرص العمل وفرص التدريب للشباب