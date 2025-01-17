نائب الرئيس الصينى يحضر حفل تنصيب ترامب بدعوة من الجانب الأمريكى

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن هان تشينج نائب الرئيس الصيني والممثل الخاص له سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية - في بيان - أوردته وكالة أنباء "شينخوا"- أن هان سيحضر حفل تنصيب ترامب يوم الإثنين المقبل في واشنطن العاصمة بناء على دعوة من الجانب الأمريكي.

وأكدت الوزارة أن الصين تتبع مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف البيان :"نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل وإدارة الخلافات بشكل صحيح وتوسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة والسعي المشترك إلى إقامة علاقة صينية -أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة وإيجاد الطريقة الصحيحة لتوافق البلدين مع بعضهما البعض".