مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 17-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 58: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:18 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:26 صموعد صلاة الظهر 12:09 مموعد صلاة العصر 3:00 مموعد صلاة المغرب 5:20 مموعد صلاة العشاء 6:42 موقت صلاة الفجر 5:17 صموعد صلاة الظهر 12:00 مموعد صلاة العصر 2:53 مموعد صلاة المغرب 5:13 مموعد صلاة العشاء 6:34 م





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 2:50 م

وقت صلاة المغرب 5:11 م

وقت صلاة العشاء 6:30 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 01: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:23 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م