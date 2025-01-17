مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 17-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 58: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 3:00 م
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 2:53 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 2:50 م
وقت صلاة المغرب 5:11 م
وقت صلاة العشاء 6:30 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 01: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:23 م
موعد صلاة العشاء 6:39 م