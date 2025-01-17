اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مكتب رئيس حكومة إسرائيل يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين

الجمعة، 17 يناير 2025 09:44 ص
مكتب رئيس حكومة إسرائيل يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين غزة- أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف المكتب - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) - أنه تم إبلاغ أهالي المحتجزين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لاستقبال المحتجزين لدى عودتهم لإسرائيل.

وأعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدته في إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وذلك في اتصال هاتفي بينهما.

كما ثمن نتنياهو تصريحات الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إسرائيل لضمان أمنها، واتفق الجانبان على الاجتماع قريبا في واشنطن لبحث عدد من الملفات المشتركة.







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