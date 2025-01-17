اليوم السابع
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مشروع مشتقات البلازما يكشف معلومات مهمة عن الأدوية المصنعة فى مراكزه

الجمعة، 17 يناير 2025 09:21 م
مشروع مشتقات البلازما يكشف معلومات مهمة عن الأدوية المصنعة فى مراكزه مشروع مشتقات البلازما
كتب وليد عبد السلام

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قال المشروع القومى لمشتقات البلازما إنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من أدوية مشتقات البلازما، حيث يقوم حاليا بإنتاج 3 منتجات مهمة وهى الألبومين وفاكتور 8 والجلوبيولين المناعى.

وتابعت إدارة المشروع القومى لمشتقات البلازما: "الأدوية المشتقة من البلازما كثيرة ولكن أهمها وأكثرها استخداماً في مصر هو الألبومين، فاكتور 8 والجلوبيولين المناعي".

واستكملت: "هذه الأدوية تعالج عشرات الأمراض الخطيرة أو المزمنة أو النادرة وهو ما يستهدف تحقيقة المشروع القومى لمشتقات البلازما من خلال تصنيع الـ3 أدوية وتوفيرها للمرضى بمصر".

وتابعت: "الألبومين يستخدم في علاج أمراض الفشل الكلوي والكبدى والحروق والجراحات الكبرى والحالات الحرجة، وفاكتور 8 يستخدم في علاج مرض الهيموفيليا (حالات النزيف الوراثي)، والجلبيولين المناعي يستخدم في علاج أمراض نقص المناعة الوراثية والثانوية وأمراض المناعة الذاتية.

ومراكز جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما متوفرة فى: 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس، بورسعيد.







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المشروع القومى لمشتقات البلازما

الامراض الخطيرة

الامراض النادرة



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