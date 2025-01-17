مشروع مشتقات البلازما يكشف معلومات مهمة عن الأدوية المصنعة فى مراكزه

كتب وليد عبد السلام

قال المشروع القومى لمشتقات البلازما إنه يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من أدوية مشتقات البلازما، حيث يقوم حاليا بإنتاج 3 منتجات مهمة وهى الألبومين وفاكتور 8 والجلوبيولين المناعى.



وتابعت إدارة المشروع القومى لمشتقات البلازما: "الأدوية المشتقة من البلازما كثيرة ولكن أهمها وأكثرها استخداماً في مصر هو الألبومين، فاكتور 8 والجلوبيولين المناعي".

واستكملت: "هذه الأدوية تعالج عشرات الأمراض الخطيرة أو المزمنة أو النادرة وهو ما يستهدف تحقيقة المشروع القومى لمشتقات البلازما من خلال تصنيع الـ3 أدوية وتوفيرها للمرضى بمصر".

وتابعت: "الألبومين يستخدم في علاج أمراض الفشل الكلوي والكبدى والحروق والجراحات الكبرى والحالات الحرجة، وفاكتور 8 يستخدم في علاج مرض الهيموفيليا (حالات النزيف الوراثي)، والجلبيولين المناعي يستخدم في علاج أمراض نقص المناعة الوراثية والثانوية وأمراض المناعة الذاتية.

ومراكز جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما متوفرة فى: 6 أكتوبر، المعادي، حلوان، كوبري القبة، مصر الجديدة، التل الكبير، الإسماعيلية، مدينة نصر، السويس، بورسعيد.