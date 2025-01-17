مرشح ترامب لحقيبة المالية يؤيد تشديد العقوبات ضد روسيا

وكالات

أعرب سكوت بيسنت مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير المالية عن تأييده تشديد العقوبات ضد روسيا "إذا طلب منه ترامب ذلك كجزء من استراتيجيته لإنهاء الصراع الأوكراني".

وقال بيسنت خلال جلسات الاستماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، والتي خصصت للنظر في ترشيحه: "إذا كان أي من المسؤولين الروس يشاهد هذه الجلسات، يجب أن يفهموا أنني، في حال تأكيد تعييني، وإذا طلب الرئيس ترامب ذلك مني كجزء من استراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أؤيد تماما تشديد العقوبات، خاصة ضد كبار ممثلي قطاع النفط الروسي، إلى مستوى يجبر روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق، طرحت صحيفة "نيويورك تايمز" فكرة مفادها، أن دونالد ترامب، بعد وصوله إلى البيت الأبيض، يمكنه تخفيف أو رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا، وعلى وجه الخصوص، إلغاء تجميد أصول البنك المركزي الروسي في أمريكا.

ويوم أمس الأربعاء، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقرارها فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات.

ولم يعلق كيربي عند سؤاله عن رد فعل فريق ترامب تجاه قرار العقوبات، مقترحا أن يتم طلب التوضيح منهم.

هذا واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي قد تلحق الضرر بقطاع الطاقة الأمريكي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، وسعت مؤخرا قائمة عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، مضيفة أكثر من 200 شركة ومدراء شركات مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 ناقلة للنفط ومشتقاته، بهدف الحد من وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وتقليل عائدات تصدير النفط والغاز.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي قبل نهاية ولاية بايدن "المشينة"، مشددة على أن تصرفات واشنطن العدائية لن تمر دون رد، وستؤخذ بعين الاعتبار عند بناء استراتيجية الاقتصاد الخارجية.