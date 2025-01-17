محققو كوريا الجنوبية ينتهون من استعدادات تقديم مذكرة لاعتقال الرئيس المعزول"يون"

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قال مسؤول كوري اليوم الجمعة إن هيئة مكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس المعزول "يون سيوك-يول"، جاهزة تقريبا لتقديم مذكرة اعتقال رسمية ضده.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المسؤول قوله إنه «من المرجح جدا» أن يقدم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين طلبا لإصدار مذكرة الاعتقال إلى محكمة منطقة سول الغربية، قبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة مساء الجمعة.

ويأتي قرار المكتب بعد أن رفض "يون" مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه.

وكان المكتب قد أمره بالمثول لمزيد من الاستجواب في الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تخلف عن المثول في اليوم السابق متذرعا بأسباب صحية.

وقال "سيوك دونغ-هيون"، محامي يون لوكالة "يونهاب" للأنباء: «لن يمثل الرئيس أمام المكتب اليوم.. وقد أوضح موقفه الأساسي بالكامل خلال الاستجواب في اليوم الأول، ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على تحقيقات من نوع السؤال والجواب».

وقد احتُجز "يون" في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته ونقلوه إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في "جواتشيون"، جنوب سول، ليخضع للاستجواب لأكثر من 10 ساعات.

وقدم "يون" طلبا إلى محكمة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن ليلة الخميس، وأبقته رهن الاحتجاز.