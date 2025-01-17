اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يناير 2025 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مجموعة الـ7 تدعو لاغتنام اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى بغزة

الجمعة، 17 يناير 2025 12:23 م
مجموعة الـ7 تدعو لاغتنام اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى بغزة غزة
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مجموعة الدول السبع على أنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قريبًا، فمن الأهمية بمكان أن نغتنم هذه الفرصة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تستمر الظروف في التدهور، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وقال قادة دول المجموعة في بيان بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، "ندعو جميع الأطراف إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، كما يجب احترام القانون الإنساني الدولى.

وأضاف البيان "نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة في الوقت المناسب بدعم من المجتمع الدولي، وكذلك دعمنا لمسار موثوق للسلام يؤدي إلى حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام وكرامة وأمن.







مشاركة

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة