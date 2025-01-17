مجموعة الـ7 تدعو لاغتنام اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى بغزة

فاطمة شوقى

أكدت مجموعة الدول السبع على أنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قريبًا، فمن الأهمية بمكان أن نغتنم هذه الفرصة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تستمر الظروف في التدهور، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وقال قادة دول المجموعة في بيان بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، "ندعو جميع الأطراف إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، كما يجب احترام القانون الإنساني الدولى.

وأضاف البيان "نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة في الوقت المناسب بدعم من المجتمع الدولي، وكذلك دعمنا لمسار موثوق للسلام يؤدي إلى حل الدولتين حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام وكرامة وأمن.