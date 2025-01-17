كوريا الجنوبية: احتجاز رئيس "الأمن الرئاسى المؤقت" لـ "منعه" توقيف "يون"

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اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن الرئاسي الكوري المؤقت بسبب "مزاعم قيادته" جهود منع المحققين من توقيف رئيس البلاد المعزول "يون سيوك يول".



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه تم احتجاز "كيم سونج-هون"، الذي تولى منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي بالإنابة الأسبوع الماضي بعد استقالة "بارك تشونج-جون"، رئيس الجهاز السابق، فور وصوله إلى مقر مكتب التحقيقات الوطني في غرب سول للاستجواب.



وأضافت أن تهما وُجهت له تتعلق بعرقلة المحققين، بقيادة وكالة مكافحة الفساد الحكومية، في محاولتهم الأولى لاحتجاز يون في 3 يناير بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.



وجاء اعتقال كيم بعد احتجاز المحققين للرئيس المعزول يوم الأربعاء في محاولتهم الثانية لتوقيفه. وقبل أن يتم احتجازه، قال كيم للصحافيين خارج مبنى الشرطة إنه قام "بمهام أمنية قانونية".



وقد صدرت مذكرة اعتقال بحق كيم بعد أن رفض ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب. وكانت الشرطة قد سعت في البداية إلى احتجاز كيم يوم الأربعاء، لكنها قررت عدم القيام بذلك بناءً على طلب من جانب الرئيس "يون".