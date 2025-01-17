فصائل فلسطينية تشتبك مع الاحتلال بنابلس وطولكرم وإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص

أحمد علوى

اشتبكت فصائل فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، مع الجيش الإسرائيلي في نابلس وطولكرم، بينما أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس ودفعت بآلياتها العسكرية باتجاه منطقة المساكن، كما اقتحمت منطقة رفيديا وداهمت منزلا فيها.

وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن بعض عناصرها استهدفوا قوات الاحتلال فى نابلس واشتبكوا معها.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن عناصر فلسطينية أطلقوا النار في وقت مبكر اليوم الجمعة على حاجز عورتا العسكري الإسرائيلي شرق نابلس.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 شباب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عسكر الجديد بنابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات قبيل فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها محيط مخيم طولكرم.