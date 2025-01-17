فحص 96 ألف مواطن مجانا ضمن خطة قوافل مديرية الصحة بدمياط العام الماضى

دمياط - هيثم مراد

أعدت مديرية الصحة بدمياط، تقريرا حول نتائج قوافل المديرية المجانية، والتى انطلقت على مدار العام الماضي بقرى ومدن المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة خلال بيان رسمي، أن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية قامت بتنفيذ 79 قافلة طبية على مدار العام الماضي، شملت جميع المراكز والمدن، وأوضح البيان أن 96647 مواطن استفادوا من خدمات القوافل المجانية العام الماضي.

وتضمن بيان مديرية الصحة بدمياط، تحويل 667 حالى لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذلك فحص 2362 بالأشعة، و2355 حالة أخرى بالسونار، كما تم إجراء 23888 بمعمل الدم، وفحص 2643 عينة بمعمل الطفيليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 276 حالة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن هناك جهودا مبذولة من خلال القوافل الطبية لتوفير الخدمات الطبية بالمجان للأهالى بكافة المناطق، لافتا إلى أن هناك خطة واضحة لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين ومتابعة المرضى وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لاستكمال خطط القوافل الطبية لتغطية المحافظة بأكملها، والتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لدعم تلك الجهود.