طبيب لكل لجنة.. تعليم دمياط تعلن خطتها لاستقبال امتحانات الاعدادية غدا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن خطتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات أبرزها اعداد لجان الامتحانات، وكذلك اعداد غرف العمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 والتي ستنطلق في الفترة من 18 حتي 23 يناير الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم التنسيق من مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير طبيب و زائرة صحية داخل كل لجنة للتدخل الفوري حال حدوث أية طوارئ، موضحا أن هذا الإجراء يأتي وفق خطة المديرية لتهيئة المناخ المناسب للطلاب من أجل الخروج بامتحانات الشهادة الاعدادية في أفضل صورة.

وتابع وكيل تعليم دمياط، أن هناك تنسيق قوي بين مديرية التربية والتعليم وبين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية غدا، لافتا إلي أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط سير الامتحانات، إضافة إلي تحقيق الأمن بمحيط اللجان، مضيفا أنه تم التنسيق أيضا من الوحدات المحلية لرفع الاشغالات بمحيط لجان الامتحانات.

وأشار "عمارة" إلي أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية داخل مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، مضيفا أنه تم سيتم تشكيل لجان لمتابعة لجان الامتحانات والتحقق من مدي التزامها بتطبيق الإجراءات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن ضبط الامتحانات ومواجهة ظاهرة الغش الالكتروني.

وأكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم إعداد 167 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية لاستقبال 34981 طالب وطالبة لاداء امتحانات الشهادة الاعدادية غدا، مشددا علي التعامل الفوري و الحاسم حال ضبط أية مخالفات لتعليمات وزارة التربية والتعليم المقررة بشأن ضبط سير الامتحانات.