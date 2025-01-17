ضبط عامل مغسلة سرق سيارة سيدة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي-أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



