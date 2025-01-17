صورة اليوم.. الأسر والعائلات الأوروبية تستمتع بدفء الشتاء وسط الحضارة الفرعونية

الأقصر – أحمد مرعى

أجواء من الفرحة والبهجة تعيشها الأسر والعائلات القادمة من مختلف دول أوروبا ودول العالم، للاستمتاع بدفء الشتاء بين المعالم الأثرية حول الأقصر، حيث حصل "اليوم السابع" على صورة ترصد السحر الخاص لأسر أوروبية داخل أحد أهم وأقدم دور العبادة الدينية التاريخية في مدينة الأقصر، وهو معبد الأقصر الذي يضم سلسلة من التماثيل البديعة للملك رمسيس الثانى ونقوش تسرد تاريخه وبطولات الجيش المصرى في العصور المصرية القديمة والانتصارات في الحروب.

وفى هذا الصدد تشهد منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط المدينة، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الإضاءة الليلية داخل المعبد عقب قرار محافظ الأقصر، حيث يتوافد السياح على أعمدة ومقصورات المعبد لإلتقاط الصور التذكارية المميزة نهاراً وليلاً ومعرفة تاريخ المعبد الأهم في المدينة، حيث يعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية في البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحاً إن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن ابن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخي.

وكان قد وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.