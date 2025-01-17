زوج يطلب إثبات نشوز زوجته وإلزامها بسداد تعويض له بعد استيلائها على ممتلكاته

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لخروجها عن طاعته، وإلحاقها به الضرر المادي والمعنوي، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي، وواصلت سبي، مما دفعني إلى إقامة جنحة ضدها وطلب تعويض مالي 300 ألف جنيه".

وتابع الزوج:" زوجتي تحايلت بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، لأعيش في عذاب بعد أن أصبحت ملاحق بـ 13 دعوي قضائية بنفقات متنوعه، بخلاف استيلائها علي مبلغ مالي من منزلي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

وطالب الزوج بإلزامها بسداد تعويض مادي عما لحق به من أضرار بإجمالي 300 ألف جنيه، بعد انفصاله عنها بعد 12 شهر زواج، واكتشافه تزويرها أوراق رسمية للاستيلاء علي منزله، بخلاف الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب سبه وقذفه علي يديها وغشها وتدليسها وفقا للاوراق المقدمة للمحكمة.

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.