رئيس مركز منفلوط يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل بالمنظومة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الدورية لطلبات ملف التصالح في مخالفات البناء بكافة مراكز وأحياء المحافظة وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وشدد محافظ أسيوط ،على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات مؤكداً على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيداً لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز ،قد تفقد المركز التكنولوجي بمركز منفلوط للإطمئنان على سير العمل به ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء فضلاً عن مراجعة ملف تقنيين أراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الإنتهاء منها.



وأشار محافظ أسيوط ،إلى متابعته لآخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع مناشداً المواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح.

يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

