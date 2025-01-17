حبس عامل بتهمة سرقة سيارة سيدة فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة سيدة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.