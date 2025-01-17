جامعة الإسكندرية تطالب بالتقدم للجهات المعتمدة لإجراء امتحانات تحديد مستوى اللغة

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي كافة كليات ومعاهد جامعة الأسكندرية بأهمية الإلتزام بقرار مجلس جامعة الأسكندرية رقم (171) المعدل لسنة 2018 بشأن تحديد مستوى اللغة الأجنبية لطلاب الدراسات العليا بالجامعة والأختبارات اللغة الأجنبية المطلوبة من الطلاب، والتأكيد علي كافة الطلاب بضرورة التقدم للجهات المعتمدة، وفقاً لما أقره مجلس الجامعة، لإجراء هذا الامتحان دون غيرها.



كما أكد هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية علي وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بأهمية وضع اسم جامعة الأسكندرية على جميع المقالات المنشورة في الدوريات المختلفة كشرط أساسي للحصول على مكافآت النشر العلمى من جامعة الأسكندرية، وضرورة الإلتزام بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر والخاص بشروط الحصول على البعثات الخارجية أن لا يسافر المبعوث الا بعد استكمال عامين بالخدمة من تاريخ تعينه بالجامعة.

كما وافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمعهد العالى ألبير جاكار بولاية نامور ببلجيكا بغرض تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين بتمويل مقترح من مبادرة إيراسموس المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما ناقش المجلس اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) ووزارة الأثار وشركة فلايرزون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيط المجلس علما بإعتماد تشكيل مجلس تحرير مجلة كلية التربية النوعية.



