تفاصيل مناقشات الحوار الوطنى لـ«التعليم قبل الجامعى».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، تفاصيل مناقشات الحوار الوطنى لـ«التعليم قبل الجامعى».. 113 كلمة للأحزاب والخبراء وتعقيبات من المسؤولين.. 6 توصيات نفذتها الحكومة والمناقشات حملت شعار «التعليم.. القضية الأم التى تشغل كل مصرى».. ووضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات للإسهام فى تدريب الفنيين بالمدارس..

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ـ تفاصيل مناقشات الحوار الوطنى لـ«التعليم قبل الجامعى».. 113 كلمة للأحزاب والخبراء وتعقيبات من المسؤولين.. 6 توصيات نفذتها الحكومة والمناقشات حملت شعار «التعليم.. القضية الأم التى تشغل كل مصرى».. ووضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات للإسهام فى تدريب الفنيين بالمدارس



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