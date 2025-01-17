تعليم الوادى الجديد: بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا وحظر الهواتف داخل اللجان

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والجاهزية لإنطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024-2025م ، التى تنطلق غدا السبت 18يناير حيث ناقش مع روساء اللجان والآليات التى اتخذتها المديرية لضمان تأمين وسلامة إجراءات الامتحانات مشيرا إلى تفرد القطاع التعليمى بالمحافظة بتجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين الامتحانات.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد على إلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجرى تذليلها على الفور.

ووجه وكيل تعليم المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة الطلاب ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية

وأكد وكيل تعليم المحافظة أنه فى حالة اكتشاف استخدام احد الملاحظين للتليفون المحمول يتم اخراجه فوراً واستدعاء ملاحظ احتياطي واتخاذ الإجراءات القانونية وفى حالة اكتشاف تليفون محمول مع الطالب داخل اللجنة يتم التحفظ عليه مع رئيس اللجنة لحين الانتهاء من الامتحان ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد انتهاء الامتحان والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات أو محاولات للغش.



