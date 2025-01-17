اليوم السابع
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تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين فى ميدان تايمز سكوير بنيويورك

الجمعة، 17 يناير 2025 09:51 ص
تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين فى ميدان تايمز سكوير بنيويورك تظاهرات مؤيدة لفلسطين فى تايمز سكوير
أحمد علوى

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تظاهر مئات المؤيدين للفلسطينيين في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحركة مستمرة حتى تتحرر فلسطين"، و"المقاومة ضد الاحتلال حق من حقوق الإنسان"، ورددوا هتافات "المقاومة مجيدة، سننتصر"، و"عاشت الانتفاضة".

مظاهرات

نظم التظاهرات حركة "الشباب الفلسطينية"، وهي مجموعة ناشطة في الولايات المتحدة، فيما حضره العديد من المنظمات الأخرى.

وقالت منظمة Within Our Lifetime المؤيدة للفلسطينيين في نيويورك: "فازت غزة، وانتصرت فلسطين، وانتصرت المقاومة، وخسرت الإمبريالية والصهيونية، وخسر الحزب الديمقراطي، ويستمر تآكل مستقبل الدولة الصهيونية".

تظاهرات

وتوشح المتظاهرون بالكوفية الفلسطينية، فيما حملوا أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها: "المقاومة ضد الاحتلال حق إنساني"، و"أوقفوا المساعدات الأميركية لإسرائيل" و"الحرية لفلسطين".

غزة






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