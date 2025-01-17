تطهير الترع والمصارف بقريتى النواميس والكوم الأحمر بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تطهير الترع والمصارف بمركز البداري لضمان وصول المياة إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظاً على الرقعة الزراعية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات دورية لمواصلة أعمال التطهير وفقاً للخطة الموضوعة وإستغلال فترة السدة الشتوية لتسهيل تلك الأعمال.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار، والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات قامت بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش وورد النيل ببعض الترع بنطاق مركز البداري ومن بينها قريتي النواميس والكوم الأحمر، وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية الري والوحدات المحلية القروية لرفع نواتج التطهير من جانبي الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى.