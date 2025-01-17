ترامب: من الأفضل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أدائي اليمين الدستورية

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه من الأفضل أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل أدائه اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يكن ليتم لولا جهود إدارته المقبلة.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا الجهود التي بذلتها إدارته المقبلة من أجل التوصل إليه.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.



وبحسب الاتفاق ستطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.