وكالات

كشفت الحكومة البريطانية في اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا، أن لندن ستدرس خيارات نشر عناصر من البنية التحتية الدفاعية بما في ذلك القواعد العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وجاء في الإعلان الملحق بالاتفاقية: "سيقوم المشاركون (في الاتفاق) بدراسة الخيارات المتعلقة بنشر وصيانة البنية التحتية الدفاعية في أوكرانيا، بما في ذلك القواعد العسكرية ومستودعات الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين الاحتياطية للمعدات العسكرية".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي قام بزيارة غير معلنة لكييف الخميس، إن لندن ستلعب "دورا كاملا" في أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات بريطانية هناك للحفاظ على السلام.

وسبق أن ذكرت صحيفة "لو موند" نقلا عن مصادر، أن فرنسا وبريطانيا استأنفتا المناقشات بشأن نشر محتمل لقوات غربية في أوكرانيا. وبحسب تقارير إعلامية، فإن باريس ولندن لا تستبعدان إمكانية قيادة تحالف بشأن أوكرانيا.

وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.

وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف النزاع المعين.