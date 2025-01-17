باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 14 عامًا فى قضية فساد

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أصدرت محكمة باكستانية اليوم الجمعة حكما على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.

ويقبع عمران خان في السجن منذ أغسطس 2023 لاتهامه بالتورط في قضايا فساد ومخالفات مالية .

وذكر راديو فرنسا الدولي أنه حكم أيضا على زوجته الثالثة بشرى بيبي، بالسجن لمدة سبع سنوات في القضية نفسها المتعلقة باختلاس أموال من مؤسسته "القادر تراست"، حسبما أعلن القاضي ناصر جاويد رانا.

وكانت قد تمت الإطاحة بعمران بخان في تصويت برلماني بحجب الثقة عام 2022، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، واتهمها بالتواطؤ مع الجيش لإقالته من منصبه.