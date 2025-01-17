اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 15 رحلة طيران دولية، من بين 110 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 10 رحلة طيران دولية اوروبية، بينهم 4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من التشيك، و5 رحلات من بولندا

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة 110 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.