اليابان تحيى الذكرى الثلاثين للزلزال العنيف الذى ضرب مدينة "كوبى" بغرب البلاد

أحمد علوى

أحيت اليابان اليوم الجمعة الذكرى الثلاثين لزلزال "هانشين أواجي الكبير" المدمر الذي ضرب مدينة "كوبي" في غرب البلاد وأودى بحياة أكثر من 6400 شخص.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المواطنين اليابانيين وقفوا دقيقة صمت في متنزه "كوبي" حدادا على أرواح الضحايا صباحا وقت وقوع الهزة الأرضية.



وتسبب الزلزال العنيف الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر والذي حدث في السابع عشر من يناير عام 1995 في تدمير مدينة "كوبي" الساحلية الغربية والمناطق المحيطة بها، إذ وصلت تكلفة جهود إعادة الإعمار إلى أكثر من 100 مليار دولار.



ويعد الزلزال أكبر خسارة بشرية في فترة ما بعد الحرب في اليابان إلى أن وقع زلزال 2011 وتسونامي في شمال شرقي البلاد، والذي تسبب في مصرع نحو 18 ألفا و500 شخص.