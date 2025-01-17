اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"المحامين العرب" يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة ويثمن دور مصر وقطر

الجمعة، 17 يناير 2025 11:35 ص
"المحامين العرب" يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة ويثمن دور مصر وقطر غزة
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رحبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ مثمنة دور مصر وقطر منذ بدء الحرب على القطاع وحتى التوصل للاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من بعد غد (الأحد) .

وقال الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى؛ في بيان اليوم، إن العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ أسفر عن استشهاد ٤٦ ألفا و٧٨٨ فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال وأسفر عن إصابة أكثر من ١١٠ آلاف آخرين وجعل القطاع غير صالح للحياة بعد أن دمر كل وسائل العيش وأصبح في أمس الحاجة إلى إدخال المساعدات الغذائية والطبية بعد تدمير البنية التحتية لكافة المستشفيات.

وأعرب عن أمله في إيقاف الحرب بشكل نهائي وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة والضفة الغربية في أسرع وقت ممكن للبدء في إعادة إعمار القطاع المنكوب وعودة النازحين إلى بيوتهم.


وأضاف الأمين العام أن الشعب الفلسطيني البطل الذي عانى من ويلات حرب الإبادة وتعرض للقتل والتجويع والتعذيب والاعتقال طوال تلك الفترة رفض أن يستسلم وظل باق على أرضه رغم تخاذل المجتمع الدولي في إنصافه بإيقاف الحرب والقبض على قادة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين.


واختتم بنعيسى بيانه قائلا إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تجدد تأكيدها على موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني العادل حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.







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