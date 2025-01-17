الطائرة الكورية المنكوبة.. العثور على أثار "ريش ودماء" فى محركى الطائرة

أحمد علوى

قال السلطات الكورية، إنهم عثروا على ريش طيور ودم في محركي الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" التي تحطمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا، في أسوأ كارثة طيران يشهدها البلد.

كانت الطائرة من طراز بوينج 737-800 قد أقلعت من العاصمة التايلاندية بانكوك متجهة إلى مقاطعة موآن في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وهبطت على بطنها وتجاوزت مدرج المطار الإقليمي، مما أدى إلى انفجار النيران بعد اصطدامها بسد ترابي، ونجا فقط اثنان من أفراد الطاقم.

قبل أربع دقائق من التحطم المميت، أفاد أحد الطيارين بتعرض الطائرة لاصطدام مع طائر وأعلن حالة طوارئ قبل أن يبدأ في محاولة الإقلاع مرة أخرى ويفشل في الهبوط على الطرف المقابل للمدرج، وفقًا للسلطات الكورية الجنوبية.

وقبل دقيقتين من إعلان الطيار لنداء الطوارئ، كانت مراقبة الحركة الجوية قد دعت إلى الحذر بسبب "أنشطة الطيور" في المنطقة.

قال المحققون هذا الشهر إنه تم العثور على ريش في أحد المحركات التي تم استعادتها من موقع الحادث، مضيفين أن لقطات الفيديو أظهرت وقوع اصطدام مع طائر فى أحد المحركات.

وتوقف الصندوق الأسود عن التسجيل قبل حوالي أربع دقائق من وقوع الحادث، مما يمثل تحديًا للتحقيق الجاري.

ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة النقل في كوريا الجنوبية.

وتعد حوادث اصطدام الطيور التي تؤثر على المحركين نادرة أيضًا في الطيران عالميًا، رغم أن هناك حالات ناجحة تمكن فيها الطيارون من هبوط الطائرة دون وفيات في مثل هذه الحالات، بما في ذلك حادثة "معجزة نهر هدسون" في الولايات المتحدة عام 2009 وهبوط في حقل ذرة في روسيا عام 2019.