السيطرة على حريق شب بشاحننين تبريد بالدقهلية

الدقهلية شريف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في سيارتين نقل تعمل بالتبريد، أثناء توقفهما على طريق المنصورة طناح، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في شاحنتين على طريق المنصورة طناح، أسفل كوبري عثمان.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشف شهود عيان، أن الحريق شب نتيجة سقوط كابل ضغط غالي على السيارتين، ما تسبب في حدوث ماس كهربائي واندلاع الحريق.

وتم السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.