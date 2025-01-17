الدفاع المدنى بغزة: 86 شهيدا بنيران الاحتلال عقب اتفاق وقف الحرب

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس، مقتل 86 شخصا في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وقال الدفاع المدني إن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه بحق المواطنين.. الآن يقصف مربعا سكنيا من عدة منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وطواقمنا انتشلت من المكان 12 شهيدا وأكثر من 20 اصابة من منازل عديدة طالها القصف".

كما أشارت إلى أن "طواقمنا تنتشل شهيدين إثر استهداف عمارة المزنر عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، و5 شهداء وأكثر من 10 مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة خليفة قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال غربي مدينة غزة".

وقد توجهت طواقم الدفاع المدني في وقت سابق اليوم إلى استهداف في مدرسة "الفلاح" التي تؤوي نازحين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة، ونقلت 3 مصابين إثر استهداف مجموعة مواطنين عند دوار الحلبي في جباليا شمال قطاع غزة.

وانتشلت "شهيدين آخرين وعددا من الاصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة البرش قرب مسجد للعمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 مصابين إثر استهداف مجموعة مواطنين في أرض حلاوة بجباليا شمال قطاع غزة".

وكانت قد أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف إطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.