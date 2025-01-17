الحوثيون: نحذر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل من أى مواقف انتقامية على شعبنا

وكالات

حذر الحوثيون الخميس، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وكافة "أعداء اليمن"، من أي اعتداء على الشعب اليمني انتقاماً، مؤكدين أنه سيتم التصدي لأي من ذلك بقوة وحزم.

وفي التفاصيل، أصدرت حكومة "التغيير والبناء" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، بيانا بشأن إعلان وقف إطلاق النار في غزة، جاء فيه: "تابعت حكومة "التغيير والبناء"، تطورات الأحداث واضطرار العدو الإسرائيلي للذهاب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد فشله الذريع الذي لم يحصد منه سوى تكريس صورته الإجرامية لدى العالم أجمع، والتي تزداد بشاعة مع كل اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني، كونه يكشف النفسية الإجرامية السائدة لديه".

وأضاف البيان: "تُحيي الحكومة اليمنية الشعب الفلسطيني العزيز الذي خاض ملحمة جهادية تاريخية سطّر خلالها صمودا أسطوريا في الدفاع عن حقه وكرامته وعن القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني الهمجي غير المسبوق، وتشيد (الحكومة) بالمقاومة الفلسطينية التي أثبتت أنها لا تُقهر، وتُقدر جهود وتضحيات المقاومة الإسلامية في مختلف ساحات الجهاد، وخاصة المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، التي ساندت غزة بكل قوة، مقدمة التضحيات الجليلة دفاعا عن القضية الفلسطينية، كما تحيي المقاومة الإسلامية في العراق، وجميع الشعوب والدول والمنظمات التي شاركت في دعم الشعب الفلسطيني".

وأردف البيان: "إذ تتوجه حكومة التغيير والبناء بالحمد والشكر لله على توفيقه للشعب اليمني لأداء واجبه الجهادي في هذه الجولة تحت راية القائد الحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لتؤكد أن الموقف اليمني الرسمي الذي التزمه المجلس السياسي الأعلى تعبيرا عن الموقف الشعبي سيبقى ثابتا في إسناد الشعب الفلسطيني خلال أي جولة قادمةٍ من جولات الصراع مع العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي".

وحذرت حكومة الحوثيين "أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وكافة أعداء اليمن ومن يتآمرون عليه من أي مواقف انتقامية للاعتداء على شعبنا اليمني العزيز بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم التصدي لأي من ذلك بقوة وحزم".

ودعت الأمة إلى "إدراك خطورة المرحلة والاضطلاع بواجبها في تحمل المسؤولية والتحرك العملي من أجل دفع الأخطار عنها والدفاع عن القضية الفلسطينية".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله لفلسطين، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني".

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدا أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، وأنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار آل ثاني أن "سريان الاتفاق يبدأ يوم الأحد المقبل وتتحدد ساعة تنفيذه لاحقا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.