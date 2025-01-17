افتتاح مساجد الرحمن والسلام بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ،السكرتير العام اللواء أيمن الشريف لإفتتاح مسجد الرحمن بنجع الحجاب بأبو الريش قبلى والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 2.2 مليون جنيه ، وبمساحة 250 م2 ، وحضر فعاليات الإفتتاح القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية .

فيما ألقى خطبة الجمعة، الشيخ عبد الله عرجون مدير المساجد بالمديرية ، والتى جاءت بعنوان " التحذير من خطورة التكفير" ، وتم فى نفس الوقت إفتتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو طه حسين لمسجد السلام بالعتمور بقرية المنشية وذلك بحضور الدكتورعلى شعبان مدير إدارة أوقاف المنشية ، والمسجد مقام على مساحة 182 م2 ، وتكلف إنشاؤه مليون و 767 ألف جنيه بالجهود الذاتية .

وتجدر الإشارة، إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 183 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



افتتاح مسجد السلام بكوم امبو



خطبة الجمعة بكوم امبو



فعاليات الإفتتاح