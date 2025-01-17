استعدادات لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بعد مصادقة الكابينت

محمد جمال

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر فى اجتماعه اليوم الجمعة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الأسرى، وأوصى الحكومة -التى يُنتظر أن تجتمع بكامل هيئتها على الفور- بالمصادقة عليه وسط استعدادات لبدء التنفيذ بعد غد الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "بعد دراسة كل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومى (المجلس الوزارى المصغر) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش -المعارضين لإنهاء الحرب على غزة- صوّتا ضد الاتفاق، لكن ذلك لم يحل دون إقراره.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على الاتفاق من دون عقبات، حيث يحظى بموافقة غالبية الأعضاء. يبد أن تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الاجتماع قد يمتد لساعات طويلة حتى السبت.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لبدء مرحلة من الهدوء الميدانى ووقف القصف على قطاع غزة قبل بدء الاتفاق يوم الأحد.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بأن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب اتفاق غزة ستنشر مساء السبت، وسيتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى معتقل عوفر ومن هناك إلى مناطق مختلفة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما تحدث إعلام إسرائيلى عن أنه سيفرج عن 600 أسير فلسطينى تتجاوز مدة اعتقالهم 15 عاما في إطار صفقة التبادل وعدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد الذين سيفرج عنهم فى إطار الصفقة يبلغ 290، وسيفرج فى إطار صفقة التبادل عن ألف من سكان قطاع غزة اعتقلوا خلال العملية البرية.