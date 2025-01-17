إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين أبو صير باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.