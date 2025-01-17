أوقاف كفر الشيخ تنظم مقارئ للجمهور وجلسات للصلاة على النبى.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهت مساجد كف الشيخ، مقارئ للجمهور، وجلسات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عقد محاضرة عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للواعظات، وقوافل دعوية بالتعاون بين الأزهر والأوقاف إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور أسامه السيد الأزهري، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة ، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وتحت مظلة محافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير شئون الإدارات، والشيخ أحمد حنبل، مسؤول الارشاد والثقافة بالمديرية الشيخ أحمد محمد برهامي إمام مسجد المراسي بقريبة أبو دنيا.

اونطلقت القافلة الدعوية الكبرى المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من المسجد الكبير بمطوبس إلى المناطق النائية بمطوبس، إدارة مطوبس قبلي، وتضم هذه القافلة الدعوية المباركة (10 علماء): 5من علماء الأزهر الشريف، و5من علماء وزارة الأوقاف، الشيخ معين رمضان محمد يونس، مدير المديرية، بمسجد سيدي عبدالوهاب، والشيخ سعد السيد شك، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد لفرقان، والدكتور عبد القادر عبدالله سليم، مدير عام الدعوة، بالمسجد الكبير مطوبس، و الشيخ محمود محمد سعد أبو خوات، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الزراعة مطوبس. والشيخ ياسر شعبان الغول، مدير الادارات، بمسجد علي عامر، والشيخ ناصر محمد عبد الجواد الحب، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد التوبة، والشيخ سعد شعبان مصطفى، مدير إدارة مطوبس قبلي بمسجد غزال، والشيخ محمد سعد عبدالحميد الصعيدي، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الرحمن، والشيخ ياسر محمد المسماري، إمام و خطيب، بمسجد شوشان، والشيخ أحمد عطيه جاد الله، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد البهنسي.

وأكد الشيخ معين رمضان، وكيل وزارة الأوقاف، نظمت القافلة الدعوي ببعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عقد محاضرة عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للواعظات، وأدى خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بمطوبس الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة حول موضوع ( التحذير من خطورة التكفير ) .

وقال وكيل وزارة الوقاف، إن الهدف من هذه الخطبة هو: التحذير من الفهم المغلوط للكتاب والسنة وأثره في التكفير، مؤكداً أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



أداء خطبة الجمعة



القافلة الدعوية من الأزهر والأوقاف