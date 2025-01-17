"أوقاف سوهاج" تفتتح عددا من المساجد بعد إحلالها وتجديدها بمختلف المراكز

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج عن افتتاح عدد من المساجد في مختلف أنحاء المحافظة، اليوم، الجمعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، من حيث المعنى والمبنى يأتي هذا الافتتاح استكمالًا لمشاريع الوزارة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة للمصلين، تساهم في تعزيز دور المساجد كمنابر دينية وخدمية للمجتمعات.

وفي تصريح له، أكد فضيلة الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن عمارة المساجد تعتبر من أعظم أعمال البر والخير التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو من الصدقات الجارية التي يستمر أجرها حتى بعد وفاة الإنسان. وأضاف أنه وفقًا لما ورد فى القرآن الكريم، فإن الذين يعمرون المساجد هم أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، وهم الذين يترقبون الثواب العظيم من الله، كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من بنى مسجداً بنى الله له مثله في الجنة"، ليؤكد على فضل هذا العمل الكبير.

وأشار أبوسعدة إلى أن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تواصل جهودها المستمرة لخدمة بيوت الله والقيام على عمارتها، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من مهمة الوزارة التي أنشئت من أجلها وأن المساجد التي سيتم افتتاحها قد تم إحلالها وتجديدها بشكل كامل، بما يضمن تقديم خدمات دينية وخدمية متميزة للمواطنين.

المساجد التي ستشهد افتتاحها اليوم الجمعة هي مسجد آل سالم في قرية جزيرة المنتصر بمركز المنشأة، ومسجد ناصر شاهين بحي الكوثر في مركز أخميم، بالإضافة إلى مسجد آل عاشور القبلى فى مدينة ساقلته هذه الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمساجد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للرواد، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تعزيز دور المساجد كمراكز إشعاع ديني وخدمة مجتمعية.