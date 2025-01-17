"أخت آتون".. مدينة التوحيد تقع فى تل العمارنة وعاصمة الدولة الحديثة

المنيا-حسن عبد الغفار

مدينة اخناتون وهي المنطقة التي اختارها إخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته المسماة (أخت آتون) من أجل عبادة الإله الواحد (آتون) الذي رُمز إليه بقرص الشمس، تخرج منه أشعة تنتهي بأيد بشرية لتهب الحياة للكون.

تقع المنطقة بمدينة تل العمارنه التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، تقع على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق مدينة المنيا،و كانت مدينة أخت آتون (تل العمارنة حالياً) عاصمة لمصر في عصر الدولة الفرعونية الحديثة وأحاط أخناتون مدينة أخت آتون بأربعة عشرة لوحة حدودية بينها اللوحة المنحوته فى الصخر وبجوارها تمثالين لاخناتون ونفرتيتى، كتب عليها أنه لن يغادر المدينة حيا او ميتا، وقد أعطى أخناتون حرية كاملة للفنان للتعبير عن نفسه وما يحيط به مكوناً بذلك أول مدرسة للفن الواقعي المعروفة عالمياً بفن العمارنة.

مدينة تل العمارنه كانت عاصمة مصر فى عصر الدولة الفرعونية الحديثة، وأهم مقابرها مقبرة مرى رع وهى للكاهن الاكبر لاخت اتون اتون، وحامل المروحة اليمين للملك اخناتون، وتحتوى تلك المقبرة على مجموعة من النقوش التى تعبر عن الفن الأصيل، ومنها العربه الحربية، وقرص الشمس، وكذلك النقوش التى تعبر عن الأهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة، كذلك مجموعة المقابر الشمالية: وعددها 6 مقابر (مقبرة حويا – مقبرة أحموزا – مقبرة مري رع – مقبرة بنتو – مقبرة بانحسى) وهي مقابر للأمراء والوزراء.