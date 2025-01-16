ميلانيا ترامب ترفض دعوة جيل بايدن لتناول الشاى فى البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السيدة الامريكية الاولي جيل بايدن ان ميلانيا ترامب زوجة الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي ستشغل منصبها خلال أيام رفضت دعوتها لتناول الشاي، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وجهت جيل بايدن الدعوة الي ميلانيا ترامب لتناول الشاي في البيت الأبيض كما هو معتاد للسيدات الأوائل القادمات والمغادرات خلال فترة الانتقال الرئاسي، لكن زوجة الرئيس المنتخب رفضت الدعوة.

ووفقا للتقرير، سلمت جيل بايدن رسالة مكتوبة الى الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام وقالت إنها لم تتلق أي رد حتى تحدثا لفترة وجيزة في جنازة الرئيس السابق كارتر الأسبوع الماضي، عندما شكرت ميلانيا ترامب السيدة الأولى.

اجتماع الشاي المعتاد في البيت الأبيض ليس التقليد الوحيد الذي تتخطاه السيدات الأوليات خلال هذه الفترة الانتقالية، فلن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب الأسبوع المقبل، كما تغيبت عن جنازة كارتر الرسمية، والتي كانت ستجلس بجوار الرئيس القادم، مشيرة إلى "تضارب في الجدول الزمني".

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، كشفت ميلانيا ترامب، ما اذا كانت ستنضم الى زوجها في البيت الأبيض بدوام كامل خلال ولايته الثانية والتغييرات التى ستدخلها على المنزل الرئاسي، وقالت ميلانيا البالغة من العمر 54 عام أنها ستقسم وقتها بين واشنطن ونيويورك وفلوريدا خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب مسؤولياتها المختلفة، رغم انها تخطط لجعل أحد المنازل مقرا رئيسيا لإقامتها عقب تنصيب ترامب.

عندما سئلت عن المكان الذي ستقضي فيه معظم وقتها فى منصبها الجديد، قالت ميلانيا: "سأكون في البيت الأبيض. وعندما أحتاج إلى أن أكون في نيويورك، سأكون في نيويورك.

وعندما أحتاج إلى أن أكون فى بالم بيتش، سأكون فى بالم بيتش. أولويتى الأولى هي أن أكون أمًا، وأن أكون سيدة أولى، وأن أكون زوجة".