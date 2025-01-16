مياه الأقصر تعلن عودة عمل محطة إسنا لطبيعتها بعد تفتيت بقعة الزيت بمياه النيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن عودة عمل محطة مياه إسنا الكبرى لطبيعتها بعد تفتيت بقعة الزيت بمياه النيل، حيث كانت اتخذت الشركة عدد من الإجراءات فور ظهور بقعة زيت فى نطاق مأخذ محطة مياه إسنا الكبرى، ومنها تشغيل المحطة على الخزانات الأرضية إلى حين انتهاء المشكلة، وضمان لوصول المياه للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت شركة مياه الشرب بالأقصر، في بيان صحفى، إنه فور ظهور بقعة الزيت في كورنيش النيل بمدينة إسنا، تم أخذ عينات من مياه النيل والتأكد من سلامتها وخلوها من آثار الزيت، وعودة تشغل المحطة وطلمبات سحب المياه للعمل بشكلها الطبيعي.

وفي هذا الصدد، ظهرت على مجرى نهر النيل في جنوب الأقصر بمركز ومدينة إسنا بقعة الزيت بنهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب، وعلى الفور انتقلت فرق المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر إلى محل الواقعة وجاري التعامل مع بقعة الزيت الكثيفة التي ظهرت في مياه نهر النيل مساء اليوم الخميس، والدفع بفرق فنية لتفتيت البقعة.

ومن جانبه، كشف اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أن مسئولي الشركة في إسنا قاموا برصد ظهور بقعة الزيت في مياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب بمدينة إسنا بامتداد كورنيش وجرى اتخاذ الإجراءات، وتم إيقاف المآخذ والاعتماد على الخزانات لعدم قطع المياه عن المواطنين، ويجرى التعامل من رجال مركز شرطة إسنا بالتعاون مع شرطة المسطحات النيلية، بجهود مكثفة لتفتيت بقعة الزيت ومعرفة سبب تسريب بقعة الزيت، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.