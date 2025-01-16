اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية بينها 4 من ألمانيا

الخميس، 16 يناير 2025 03:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية بينها 4 من ألمانيا مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية، من بين 110 رحلات استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدًا الجمعة. 

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 15 رحلة طيران دولية أوروبية، بينهم 4 رحلان من المطارات الألمانية، و3 رحلات من التشيك، و3 رحلات من بولندا، ورحلة من كلا من ايطاليا، وهولندا، وسويسرا، والنمسا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة 110 رحلات طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددا من الدول الأخرى المختلفة.







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