مديرية الأوقاف بسوهاج تنظم 116 ندوة علمية بالمساجد

سوهاج عمرو خلف

عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الخميس، عدد 116 ندوة علمية بمساجد سوهاج تحت عنوان { فضائل تحرى المال الحلال }

وأكد وكيل الوزارة الدكتور محمد أبوسعدة، أن التجارة من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام وأمر به، أمر مطلوب من الجميع ،وأضاف أن كسب الأرزاق وطلب العيش أمر حث عليه الشرع، فالله جعل النهار معاشاً، وجعل للناس فيه سبحاً طويلاً، أمرهم بالسعي والمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه.

وقرن سبحانه بين المجاهدين في سبيله، وبين الساعين في أرضه يبتغون من فضله، فقال: (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .

كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه "ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده" (رواه البخاري)، وقال بعض السلف: "إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة".

كما أن الإسلام نهى عن الكسل، والبطالة فهما مذمومان شرعا، والسعي للكسب الحلال مطلوب من العبد، قال -تعالى-: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

واقيمت الندوات اليوم مسجد الأمير حسن بأخميم وآل الرداد بسوهاج والسلام بالمدمر والقطب بسوهاج والعارف بسوهاج والشهيدعبد المنعم رياض والحق بسوهاج ومسجد بلال بن رباح بسوهاج.

