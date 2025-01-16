محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات “حياة كريمة”

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض نسب ومعدلات الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، التي تشمل تطوير منظومة الصرف الصحي، وتوصيل المياه للقرى، وتركيب العدادات، بالإضافة إلى مشروعات توصيل الكهرباء. وناقش المحافظ أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، موجهًا بوضع حلول فورية لضمان استمرار العمل دون تأخير.

وأشار اللواء كدواني إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى تخطت 80%. مؤكدا أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة، التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الهيئات و الشركات من الجهات المعنية.

