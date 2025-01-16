محافظ المنيا يسلم 150 عقدًا لتقنين أراضى أملاك الدولة

المنيا - حسن عبد الغفار

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 150 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين وتفعيل مبادرة استرداد حق الشعب.

وأكد المحافظ خلال تسليم العقود أن الحفاظ على أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التقنين يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار للمواطنين وحفظ حقوق الدولة في آن واحد.

كما أوضح المحافظ أن تسليم العقود يعكس نجاح خطة المحافظة في التصالح على أراضي أملاك الدولة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

