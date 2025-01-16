محافظة أسوان تكرم السائقين بإدارة الحدائق لجهودهم المتميزة

أسوان - عبد الله صلاح

كرم المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، السائقين بإدارة الحدائق التابعة للمحافظة من خلال منحهم شهادات تقدير، تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب بين العاملين.

وأكد نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك التكريم يأتى تعبيرا عن ما بذلوه من جهود متميزة وملموسة خلال الأيام الماضية ، ومعاونتهم لفرق الصيانة الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن مساهمتهم فى الأعمال والمهام المكلفة بها الإدارة لتهذيب ورى الأشجار بمختلف المناطق والأحياء السكنية.

ومن جانبه، أضاف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية نعمل دائماً لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإعتبار ذلك هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع كافة العاملين والمسئولين ، مع التركيز على الأولويات التى تهم المواطن والشارع الأسوانى.

وأشار، إلى ضرورة الإهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والإشغالات أولاً بأول ، مع نشر سلات وصناديق القمامة ، بجانب تنفيذ أعمال التشجير والتطوير والتجميل بمختلف مدن ومراكز المحافظة.