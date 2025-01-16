قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 22 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم معتقلون سابقون .

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، وتوزعت على محافظات: طولكرم، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس ،وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يذكر أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين .

وفي سياق أخر واصلت قوات الاحتلال جرائهما الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ، حيث اقتحمت ، فجر اليوم الخميس، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وداهمت عدة منازل، وقامت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال تسللت في البداية إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية، وذلك بعد خروجها من بوابة عاطوف شرقا .

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في البلدة، تعود بعضا منها لأسرى محررين وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات ،وتزامن ذلك مع تحليق مكثف ومتواصل لطائرات الاستطلاع المسيرة على علو منخفض في أجواء محافظة طوباس.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفة زراعية وأغلقت مكب نفايات في بلدة شقبا غرب رام الله، حيث قامت عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة داهمت المنطقة الشرقية من البلدة، وهدمت غرفة زراعية، كما أغلقت مكب نفايات.

ورصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، إذ تركزت عمليات الهدم في محافظات القدس بـ 190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ 172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ 68 عملية هدم.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية، حيث نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قريتي اماتين، والنبي إلياس، شرق قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية ،كما انتشرت قوات الاحتلال على امتداد الشارع الرئيسي "قلقيلية- نابلس"، قرب قرى الفندق، وجينصافوط وصرة.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيسي لقرية كفر لاقف شرق قلقيلية لليوم الثاني، بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات، ما أعاق حركة المواطنين.