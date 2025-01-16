ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحانى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى)

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة .. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "بفحصهما فنياً" تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.